Валерий Карпин оценил дебют Кирилла Глебова и Матвея Лукина за сборную России
Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о дебюте футболистов ЦСКА Кирилла Глебова и Матвея Лукина за национальную команду после товарищеского матча с Катаром (4:1). Команды играли на стадионе «Джассим Бин Хамад — Аль-Садд» в городе Эр-Райян. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Юсиф Саид Хасан (Ирак).
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
07 сентября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Катар
Окончен
1 : 4
Россия
0:1 Головин – 33' 0:2 Кисляк – 35' 0:3 Сергеев – 45' 1:3 Афиф – 62' 1:4 Миранчук – 69'
— Как оцените дебют Кирилла Глебова и Лукина за сборную России?
— Нормально. Они получили опыт и теперь знают, что это такое, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Защитник Матвей Лукин вышел на замену на 64-й минуте матча с Катаром. Полузащитник Кирилл Глебов впервые появился на поле в футболке сборной на 61-й минуте домашней игры с Иорданией (0:0) 4 сентября.
