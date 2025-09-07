Валерий Карпин оценил дебют Кирилла Глебова и Матвея Лукина за сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о дебюте футболистов ЦСКА Кирилла Глебова и Матвея Лукина за национальную команду после товарищеского матча с Катаром (4:1). Команды играли на стадионе «Джассим Бин Хамад — Аль-Садд» в городе Эр-Райян. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Юсиф Саид Хасан (Ирак).

— Как оцените дебют Кирилла Глебова и Лукина за сборную России?

— Нормально. Они получили опыт и теперь знают, что это такое, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Защитник Матвей Лукин вышел на замену на 64-й минуте матча с Катаром. Полузащитник Кирилл Глебов впервые появился на поле в футболке сборной на 61-й минуте домашней игры с Иорданией (0:0) 4 сентября.