Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бельгия — Казахстан. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Валерий Карпин оценил дебют Кирилла Глебова и Матвея Лукина за сборную России

Валерий Карпин оценил дебют Кирилла Глебова и Матвея Лукина за сборную России
Комментарии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о дебюте футболистов ЦСКА Кирилла Глебова и Матвея Лукина за национальную команду после товарищеского матча с Катаром (4:1). Команды играли на стадионе «Джассим Бин Хамад — Аль-Садд» в городе Эр-Райян. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Юсиф Саид Хасан (Ирак).

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
07 сентября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Катар
Окончен
1 : 4
Россия
0:1 Головин – 33'     0:2 Кисляк – 35'     0:3 Сергеев – 45'     1:3 Афиф – 62'     1:4 Миранчук – 69'    

— Как оцените дебют Кирилла Глебова и Лукина за сборную России?
— Нормально. Они получили опыт и теперь знают, что это такое, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Защитник Матвей Лукин вышел на замену на 64-й минуте матча с Катаром. Полузащитник Кирилл Глебов впервые появился на поле в футболке сборной на 61-й минуте домашней игры с Иорданией (0:0) 4 сентября.

Материалы по теме
Шикарный тайм России с лучшей командой Азии! А четвёртый гол Катару забили в стиле «Барсы»
Шикарный тайм России с лучшей командой Азии! А четвёртый гол Катару забили в стиле «Барсы»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android