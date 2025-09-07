Скидки
Бельгия — Казахстан. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Андрей Червиченко: у сборной России всё прилично — игра очень смотрится

Андрей Червиченко: у сборной России всё прилично — игра очень смотрится
Комментарии

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко после товарищеского матча сборных Катара и России (1:4) оценил игры российской национальной команды.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
07 сентября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Катар
Окончен
1 : 4
Россия
0:1 Головин – 33'     0:2 Кисляк – 35'     0:3 Сергеев – 45'     1:3 Афиф – 62'     1:4 Миранчук – 69'    

«На мой взгляд, у сборной России всё прилично. С Иорданией ничего не залетело, а в матче с Катаром залетело практически всё. Игра сборной очень смотрится, особенно в нападении. Согласен, что этому составу национальной команды не хватает ещё Тюкавина, но по поводу Захаряна возникают большие сомнения. Тот же Кирилл Глебов был бы кстати. Есть ребята, которые могли бы усилить сборную России. Если бы мы где-то выступали, точно не летели бы в одну калитку», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Комментарии
