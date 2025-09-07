«Зенит» предложил € 11,9 млн за 18-летнего бразильца, «Палмейрас» хочет больше — Никола

Состав санкт-петербургского «Зенита» может пополнить 18-летний вингер бразильского «Палмейраса» Рикельме Филлипи. Как сообщает журналист Хорхе Никола в соцсети X, сине-бело-голубые предложили за игрока € 11,9 млн с учётом бонусов.

По данным источника, такое предложение не устроило клуб бразильской Серии А. «Палмейрас» рассчитывает выручить с продажи футболиста € 15 млн. Сообщается, что ещё один раунд переговоров может состояться до закрытия трансферного окна в России (12 сентября).

Рикельме Филлипи является воспитанником «Палмейраса». В его активе один матч за взрослую команду. В составе «Палмейраса» U20 Рикельме провёл 68 матчей, забил 28 мячей и оформил четыре результативные передачи.