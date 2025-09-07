Скидки
Бельгия — Казахстан. Прямая трансляция
Чемпион Франции — 2017/2018 в составе «ПСЖ» Адли перейдёт в «Аль-Шабаб» — Footmercato

Полузащитник Ясин Адли близок к переходу из «Милана» в саудовский «Аль-Шабаб». Об этом сообщает Footmercato.

По данным источника, футболист уже почти согласовал условия сотрудничества со своим новым клубом, срок действия трудового договора игрока с саудовским коллективом будет рассчитан на три года, оклад Ясина составит € 7 млн. Трансферное окно в Саудовской Аравии открыто до 11 сентября: ожидается, что стороны успеют согласовать все детали трансфера.

Адли является воспитанником «Пари Сен-Жермен», в сезоне-2017/2018 футболист в составе этого клуба стал чемпионом Франции и выиграл Кубок лиги. Помимо этого, хавбек выступал за «Бордо» и «Фиорентину».

