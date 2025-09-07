«Кислого с голом! Луку с дебютом!» Круговой — о победе России над Катаром
Поделиться
Защитник сборной России Данил Круговой высказался о победе национальной команды над Катаром (4:1) в товарищеском матче, а также обратился к партнёрам по ЦСКА Матвею Лукину и Матвею Кисляку, также принявшим участие в матче.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
07 сентября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Катар
Окончен
1 : 4
Россия
0:1 Головин – 33' 0:2 Кисляк – 35' 0:3 Сергеев – 45' 1:3 Афиф – 62' 1:4 Миранчук – 69'
«Всех с победой! Кислого с голом! Луку с дебютом!» — написал Круговой в телеграм-канале.
Защитник Матвей Лукин дебютировал за сборную России, выйдя на замену на 64-й минуте. Полузащитник Матвей Кисляк открыл счёт забитым голам в составе национальной команды, отличившись на 35-й минуте. Голевой передачей на него отметился Данил Круговой.
Игра с Катаром стала для подопечных Валерия Карпина второй в рамках сентябрьского тренировочного сбора. Ранее сборная России сыграла вничью с национальной командой Иордании (0:0).
Материалы по теме
Комментарии
- 7 сентября 2025
-
22:33
-
22:26
-
22:13
-
21:52
-
21:49
-
21:45
-
21:30
-
21:30
-
21:21
-
21:20
-
21:20
-
21:18
-
21:17
-
21:13
-
21:07
-
21:06
-
21:05
-
21:00
-
21:00
-
20:58
-
20:54
-
20:53
-
20:51
-
20:50
-
20:45
-
20:45
-
20:41
-
20:40
-
20:37
-
20:34
-
20:33
-
20:29
-
20:23
-
20:18
-
20:11