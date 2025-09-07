Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бельгия — Казахстан. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Кислого с голом! Луку с дебютом!» Круговой — о победе России над Катаром

«Кислого с голом! Луку с дебютом!» Круговой — о победе России над Катаром
Комментарии

Защитник сборной России Данил Круговой высказался о победе национальной команды над Катаром (4:1) в товарищеском матче, а также обратился к партнёрам по ЦСКА Матвею Лукину и Матвею Кисляку, также принявшим участие в матче.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
07 сентября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Катар
Окончен
1 : 4
Россия
0:1 Головин – 33'     0:2 Кисляк – 35'     0:3 Сергеев – 45'     1:3 Афиф – 62'     1:4 Миранчук – 69'    

«Всех с победой! Кислого с голом! Луку с дебютом!» — написал Круговой в телеграм-канале.

Защитник Матвей Лукин дебютировал за сборную России, выйдя на замену на 64-й минуте. Полузащитник Матвей Кисляк открыл счёт забитым голам в составе национальной команды, отличившись на 35-й минуте. Голевой передачей на него отметился Данил Круговой.

Игра с Катаром стала для подопечных Валерия Карпина второй в рамках сентябрьского тренировочного сбора. Ранее сборная России сыграла вничью с национальной командой Иордании (0:0).

Материалы по теме
«На ЧМ поборолись бы за выход из группы». Карпин и игроки России — после разгрома Катара
«На ЧМ поборолись бы за выход из группы». Карпин и игроки России — после разгрома Катара
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android