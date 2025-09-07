«Кислого с голом! Луку с дебютом!» Круговой — о победе России над Катаром

Защитник сборной России Данил Круговой высказался о победе национальной команды над Катаром (4:1) в товарищеском матче, а также обратился к партнёрам по ЦСКА Матвею Лукину и Матвею Кисляку, также принявшим участие в матче.

«Всех с победой! Кислого с голом! Луку с дебютом!» — написал Круговой в телеграм-канале.

Защитник Матвей Лукин дебютировал за сборную России, выйдя на замену на 64-й минуте. Полузащитник Матвей Кисляк открыл счёт забитым голам в составе национальной команды, отличившись на 35-й минуте. Голевой передачей на него отметился Данил Круговой.

Игра с Катаром стала для подопечных Валерия Карпина второй в рамках сентябрьского тренировочного сбора. Ранее сборная России сыграла вничью с национальной командой Иордании (0:0).