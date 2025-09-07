Журавель: кажется, с наибольшим интересом матчи сборной России смотрели боссы «Динамо»

Футбольный комментатор Тимур Журавель высказался о победе сборной России над Катаром (4:1) в товарищеском матче. Команды играли на стадионе «Джассим Бин Хамад — Аль-Садд» в городе Эр-Райян. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Юсиф Саид Хасан (Ирак).

«Кажется, с самым большим интересом матчи сборной России смотрели боссы московского «Динамо». В течение трёх дней они увидели нынешнее «Динамо» и «Динамо будущего». Должны были зарядиться оптимизмом. Но могли и окончательно запутаться», — написал Журавель в телеграм-канале.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин совмещает работу в национальной команде и в московском «Динамо» с лета 2025 года. После семи туров бело-голубые занимают девятое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги с восемью очками.