Главная Футбол Новости

Журавель: кажется, с наибольшим интересом матчи сборной России смотрели боссы «Динамо»

Журавель: кажется, с наибольшим интересом матчи сборной России смотрели боссы «Динамо»
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный комментатор Тимур Журавель высказался о победе сборной России над Катаром (4:1) в товарищеском матче. Команды играли на стадионе «Джассим Бин Хамад — Аль-Садд» в городе Эр-Райян. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Юсиф Саид Хасан (Ирак).

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
07 сентября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Катар
Окончен
1 : 4
Россия
0:1 Головин – 33'     0:2 Кисляк – 35'     0:3 Сергеев – 45'     1:3 Афиф – 62'     1:4 Миранчук – 69'    

«Кажется, с самым большим интересом матчи сборной России смотрели боссы московского «Динамо». В течение трёх дней они увидели нынешнее «Динамо» и «Динамо будущего». Должны были зарядиться оптимизмом. Но могли и окончательно запутаться», — написал Журавель в телеграм-канале.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин совмещает работу в национальной команде и в московском «Динамо» с лета 2025 года. После семи туров бело-голубые занимают девятое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги с восемью очками.

