Футбольный комментатор Тимур Журавель высказался о победе сборной России над Катаром (4:1) в товарищеском матче. Команды играли на стадионе «Джассим Бин Хамад — Аль-Садд» в городе Эр-Райян. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Юсиф Саид Хасан (Ирак).
«Кажется, с самым большим интересом матчи сборной России смотрели боссы московского «Динамо». В течение трёх дней они увидели нынешнее «Динамо» и «Динамо будущего». Должны были зарядиться оптимизмом. Но могли и окончательно запутаться», — написал Журавель в телеграм-канале.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин совмещает работу в национальной команде и в московском «Динамо» с лета 2025 года. После семи туров бело-голубые занимают девятое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги с восемью очками.
- 7 сентября 2025
