Отборочный турнир к ЧМ-2026 по футболу: результаты на 7 сентября, календарь, таблица

Сегодня, 7 сентября, состоялись восемь встреч европейской квалификации к чемпионату мира по футболу 2026 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей отборочного турнира к чемпионату мира — 2026 на 7 сентября:

Грузия – Болгария – 3:0;

Северная Македония – Лихтенштейн – 5:0;

Литва – Нидерланды – 2:3;

Бельгия – Казахстан – 6:0;

Турция – Испания – 0:6;

Польша – Финляндия – 3:1;

Люксембург – Словакия – 0:1;

Германия – Северная Ирландия – 3:1.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).