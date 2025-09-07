Отборочный турнир к ЧМ-2026 по футболу: результаты на 7 сентября, календарь, таблица

Сегодня, 7 сентября, состоялись восемь встреч европейской квалификации к чемпионату мира по футболу 2026 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Результаты матчей отборочного турнира к чемпионату мира — 2026 на 7 сентября:
Грузия – Болгария – 3:0;
Северная Македония – Лихтенштейн – 5:0;
Литва – Нидерланды – 2:3;
Бельгия – Казахстан – 6:0;
Турция – Испания – 0:6;
Польша – Финляндия – 3:1;
Люксембург – Словакия – 0:1;
Германия – Северная Ирландия – 3:1.
Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).