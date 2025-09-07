Скидки
Бельгия — Казахстан. Прямая трансляция
21:45 Мск
Футбол Новости

Сборная России продлила беспроигрышную серию до 15 матчей

Футболисты сборной России продлили беспроигрышную серию национальной команды до 15 матчей, одержав разгромную победу над Катаром (4:1). Команды играли на стадионе «Джассим Бин Хамад — Аль-Садд» в городе Эр-Райян. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Юсиф Саид Хасан (Ирак).

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
07 сентября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Катар
Окончен
1 : 4
Россия
0:1 Головин – 33'     0:2 Кисляк – 35'     0:3 Сергеев – 45'     1:3 Афиф – 62'     1:4 Миранчук – 69'    

Последнее поражение сборной России случилось 11 сентября 2023 года в товарищеском матче с национальной командой Египта до 23 лет. Тогда подопечные Валерия Карпина уступили на выезде со счётом 1:2.

В октябре у сборной России запланированы два товарищеских матча. В пятницу, 10 октября, россияне примут на своём поле сборную Ирана, а во вторник, 14 октября, сыграют дома с командой Боливии.

