Сборная России продлила беспроигрышную серию до 15 матчей

Футболисты сборной России продлили беспроигрышную серию национальной команды до 15 матчей, одержав разгромную победу над Катаром (4:1). Команды играли на стадионе «Джассим Бин Хамад — Аль-Садд» в городе Эр-Райян. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Юсиф Саид Хасан (Ирак).

Последнее поражение сборной России случилось 11 сентября 2023 года в товарищеском матче с национальной командой Египта до 23 лет. Тогда подопечные Валерия Карпина уступили на выезде со счётом 1:2.

В октябре у сборной России запланированы два товарищеских матча. В пятницу, 10 октября, россияне примут на своём поле сборную Ирана, а во вторник, 14 октября, сыграют дома с командой Боливии.