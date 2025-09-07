«Появился блеск в глазах, и пришла победа!» Губерниев — о матче сборных Катара и России

Комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев поделился впечатлениями от товарищеского матча сборных Катара и России (1:4). Встреча состоялась на стадионе «Джассим Бин Хамад — Аль-Садд» в Эр-Райяне.

«Вот появился у сборной по футболу блеск в глазах, и пришла победа! Но в домашних матчах сыны Карпина ещё мандражируют! Надо потренироваться физически и ментально!» — написал Губерниев в телеграм-канале.

Предыдущую товарищескую встречу команда Валерия Карпина провела 4 сентября на стадионе «Лукойл Арена» в Москве со сборной Иордании (0:0).

В своих ближайших матчах национальная команда России встретится со сборными Ирана (10 октября) и Боливии (14 октября).