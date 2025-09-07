Испания разгромила Турцию со счётом 6:0 в отборе ЧМ-2026. Мерино сделал хет-трик

Завершился матч 2-го тура европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Турции и Испании. Игра прошла на стадионе «Медаш Конья Бююкшехир» (Конья, Турция). В качестве главного арбитра встречу обслуживал англичанин Майкл Оливер. Победу одержала команда гостей со счётом 6:0.

Действующие чемпионы Европы активно начали встречу, что привело к голу полузащитника Педри на шестой минуте. Затем хавбек «Арсенала» Микель Мерино отметился дублем, отличившись на 22-й и 45+1-й минутах. Во втором тайме в течение 10 минут испанцы забили трижды: ворота поразили Ферран Торрес, Мерино и Педри. Тем самым игрок «пушкарей» оформил хет-трик.

Двумя другими командами группы Е являются сборные Грузии и Болгарии.