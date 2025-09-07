Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бельгия — Казахстан. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Турция — Испания, результат матча 7 сентября 2025, счет 0:6, 2-й тур отборочного турнира к ЧМ-2026

Испания разгромила Турцию со счётом 6:0 в отборе ЧМ-2026. Мерино сделал хет-трик
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 2-го тура европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Турции и Испании. Игра прошла на стадионе «Медаш Конья Бююкшехир» (Конья, Турция). В качестве главного арбитра встречу обслуживал англичанин Майкл Оливер. Победу одержала команда гостей со счётом 6:0.

ЧМ-2026 — Европа . Группа E. 2-й тур
07 сентября 2025, воскресенье. 21:45 МСК
Турция
Окончен
0 : 6
Испания
0:1 Педри – 6'     0:2 Мерино – 22'     0:3 Мерино – 45+1'     0:4 Ф. Торрес – 53'     0:5 Мерино – 57'     0:6 Педри – 62'    

Действующие чемпионы Европы активно начали встречу, что привело к голу полузащитника Педри на шестой минуте. Затем хавбек «Арсенала» Микель Мерино отметился дублем, отличившись на 22-й и 45+1-й минутах. Во втором тайме в течение 10 минут испанцы забили трижды: ворота поразили Ферран Торрес, Мерино и Педри. Тем самым игрок «пушкарей» оформил хет-трик.

Двумя другими командами группы Е являются сборные Грузии и Болгарии.

Календарь европейской квалификации ЧМ-2026
Таблица групп европейской квалификации ЧМ-2026
Материалы по теме
«На ЧМ поборолись бы за выход из группы». Карпин и игроки России — после разгрома Катара
«На ЧМ поборолись бы за выход из группы». Карпин и игроки России — после разгрома Катара
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android