Бельгия — Казахстан. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
«Иордания смотрелась намного интереснее Катара». Новосельцев — о соперниках сборной России

Аудио-версия:
Бывший защитник «Ростова» Иван Новосельцев поделился мнением о соперниках, с которыми в рамках сентябрьского сбора сыграла национальная команда России. В матче с Иорданией была зафиксирована ничья (0:0), в игре с Катаром россияне одержали победу (4:1).

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
07 сентября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Катар
Окончен
1 : 4
Россия
0:1 Головин – 33'     0:2 Кисляк – 35'     0:3 Сергеев – 45'     1:3 Афиф – 62'     1:4 Миранчук – 69'    

«Было бы интереснее, если бы с Иорданией сыграл состав, который вышел сегодня, и наоборот.

В таких условиях [в матче с Катаром] всё будет проходить, всё будет получаться, потому что соперник не оказывает такого давления, не заставляет так быстро принимать решения. Всё работает, классно, получалось комбинировать.

Если взять какую‑нибудь среднюю сборную, которая стала бы нашим соперником, сложнее было бы наигрывать эти связки. Кто бы сегодня ни забивал, за всех игроков можно порадоваться, у каждого есть мотивация.

Сегодня мы были намного выше уровнем. Хочется посмотреть нашу силу против другого соперника. Понятно, что мы сильнее [Катара], было бы странно, если бы сегодня проиграли. Я хочу понять уровень нашей сборной, как мы способны противостоять другим командам, более высокого уровня. Это для меня пока вопрос открытый.

Иордания смотрелась намного интереснее, намного сильнее, даже как команда. Они были активнее, больше создавали, желания было больше, чем у сборной Катара, хотя они играют у себя дома. Можно было бы сослаться на погоду, но мы смотримся намного свежее и лучше во всём. Как будто [игроки сборной Катара] пришли на тренировку отработать низкий блок в обороне», — сказал Новосельцев в эфире «Матч ТВ».

Сборная России переиграла команду Катара, забив четыре гола
