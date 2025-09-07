Казахстан разгромно уступил Бельгии со счётом 0:6 в отборе ЧМ-2026, у Де Брёйне дубль

Завершился матч 6-го тура европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Бельгии и Казахстана. Команды играли на стадионе «Лотто Парк» в Брюсселе. Победу со счётом 6:0 праздновали хозяева поля.

На 42-й минуте полузащитник Кевин Де Брёйне вывел сборную Бельгии вперёд. на 44-й минуте вингер Жереми Доку удвоил преимущество хозяев поля. На 52-й минуте опорник Николас Раскин довёл преимущество своей команды до крупного. На 60-й минуте Доку оформил дубль. На 84-й минуте свой второй мяч забил Де Брёйне. На 87-й минуте отличился защитник Тома Мёнье.

Казахстан занимает четвёртое место в группе J отборочного турнира ЧМ-2026 с тремя очками в пяти матчах. Бельгия довела количество набранных очков до 10 и находится на второй строчке. Отставание от лидирующей Северной Македонии при игре в запасе составляет одно очко.