Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бельгия — Казахстан. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бельгия — Казахстан, результат матча 7 сентября 2025, счет 6:0, 6-й тур отборочного турнира к ЧМ-2026

Казахстан разгромно уступил Бельгии со счётом 0:6 в отборе ЧМ-2026, у Де Брёйне дубль
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 6-го тура европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Бельгии и Казахстана. Команды играли на стадионе «Лотто Парк» в Брюсселе. Победу со счётом 6:0 праздновали хозяева поля.

ЧМ-2026 — Европа . Группа J. 6-й тур
07 сентября 2025, воскресенье. 21:45 МСК
Бельгия
Окончен
6 : 0
Казахстан
1:0 Де Брёйне – 42'     2:0 Доку – 44'     3:0 Раскин – 51'     4:0 Доку – 60'     5:0 Де Брёйне – 84'     6:0 Мёнье – 87'    

На 42-й минуте полузащитник Кевин Де Брёйне вывел сборную Бельгии вперёд. на 44-й минуте вингер Жереми Доку удвоил преимущество хозяев поля. На 52-й минуте опорник Николас Раскин довёл преимущество своей команды до крупного. На 60-й минуте Доку оформил дубль. На 84-й минуте свой второй мяч забил Де Брёйне. На 87-й минуте отличился защитник Тома Мёнье.

Казахстан занимает четвёртое место в группе J отборочного турнира ЧМ-2026 с тремя очками в пяти матчах. Бельгия довела количество набранных очков до 10 и находится на второй строчке. Отставание от лидирующей Северной Македонии при игре в запасе составляет одно очко.

Календарь европейской квалификации ЧМ-2026
Таблица групп европейской квалификации ЧМ-2026
Материалы по теме
Топ-матчи понедельника: «Авангард» — «Ак Барс» в КХЛ, отбор к ЧМ-2026 и Первая лига
Топ-матчи понедельника: «Авангард» — «Ак Барс» в КХЛ, отбор к ЧМ-2026 и Первая лига
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android