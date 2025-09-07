«Мбаппе бы убегал один на один раз 10». Радимов — об игре сборной России в обороне

Бывший игрок и тренер «Зенита» Владислав Радимов после товарищеского матча национальных команд Катара и России (1:4) оценил игру россиян в защите.

«А если бы нам сегодня противостояла сборная Франции, смогли бы мы играть с такой высокой линией обороны? Думаю, мы бы не рискнули. Любая передача за спину нашим защитникам, Мбаппе бы убегал один на один раз десять», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Предыдущую товарищескую встречу команда Валерия Карпина провела 4 сентября на стадионе «Лукойл Арена» в Москве со сборной Иордании (0:0).

В своих ближайших матчах национальная команда России встретится со сборными Ирана (10 октября) и Боливии (14 октября).