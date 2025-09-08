«Катарцы подставили Забарного». Экс-игрок сборной Украины — о Сафонове в «ПСЖ»

Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко высказался о переходе защитника национальной команды Ильи Забарного из «Борнмута» в «Пари Сен-Жермен», где выступает россиянин Матвей Сафонов.

«Личная позиция Ильи не подлежит сомнению. Мы не знаем, какие были договорённости с «ПСЖ». На мой взгляд, Забарному перед подписанием контракта могли пообещать, что Сафонова в команде не будет, однако то, что произошло, безусловно, ударит по его имиджу внутри Украины.

Можно было перейти в другой клуб? Это имеет место, и «ПСЖ» просто подставили Илью, который доверился катарцам, что могут эту ситуацию выкрутить в околополитическом контексте. Что касается игры за сборную, при смене клуба твой статус меняется. Сейчас это может дать полезный импульс. Сборная только выиграет от увеличения представительства легионерами», — приводит слова Левченко Xsport.ua.

Илья Забарный перешёл в «ПСЖ» в летнее трансферное окно. По данным СМИ, сумма сделки составила € 63 млн. Матвей Сафонов выступает за парижан с лета прошлого года. Ранее сообщалось, что голкипер может покинуть клуб после трансфера украинца, но вратарь не был продан в летнее трансферное окно.