Гвардиола рассказал, уход какого футболиста из «Ман Сити» считает ошибкой

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, уход какого игрока «горожан» он считает преждевременным.

«Я бы назвал менее очевидный вариант: Хесус Навас. Он должен был остаться с нами дольше», – приводит слова Гвардиолы издание AS.

Хесус Навас играл в составе «Манчестер Сити» с 2013 по 2017 год, после чего вернулся в «Севилью», где выступал до 2024 года и провёл почти всю карьеру. Напомним, Гвардиола пришёл в манчестерский клуб перед сезоном-2016/2017. Воспитанник андалусийцев выигрывал Кубок и Суперкубок Испании, четыре раза побеждал в Кубке УЕФА/Лиге Европы. Кроме этого, он является на данный момент единственным футболистом в истории испанского футбола, завоевавшим четыре титула с национальной командой. В составе сборной Испании Навас выиграл чемпионаты Европы 2012 и 2024 годов, чемпионат мира — 2010, а также Лигу наций УЕФА 2023 года.