«Хочется радовать болельщиков». Матвей Кисляк — о победе сборной России в матче с Катаром

«Хочется радовать болельщиков». Матвей Кисляк — о победе сборной России в матче с Катаром
Полузащитник сборной России Матвей Кисляк дал комментарий на тему победы в товарищеском матче со сборной Катара (4:1).

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
07 сентября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Катар
Окончен
1 : 4
Россия
0:1 Головин – 33'     0:2 Кисляк – 35'     0:3 Сергеев – 45'     1:3 Афиф – 62'     1:4 Миранчук – 69'    

– Матвей, с победой! Получил удовольствие от игры?
– Да, конечно. Пришло много наших болельщиков. Игра складывалась в нашу пользу, поэтому получил большое удовольствие.

– Что скажешь про партнёров?
– Первый раз сыграл с Миранчуком, Головиным. Не всегда им удаётся приехать в сборную, поэтому было очень приятно с ними сыграть. Не был с ними лично знаком, и, первый раз находясь в расположении сборной, удалось сразу с ними сыграть. Это приятно.

– Первый гол за сборную забит. Какая следующая цель?
– Какой-то конкретной цели нет. Хочется проводить каждый матч на определённом уровне, показывать хорошую игру, выполнять установку тренера и радовать болельщиков, — приводит слова Кисляка официальный сайт РФС.

Сборная России переиграла команду Катара, забив четыре гола
