«Хочется радовать болельщиков». Матвей Кисляк — о победе сборной России в матче с Катаром

Полузащитник сборной России Матвей Кисляк дал комментарий на тему победы в товарищеском матче со сборной Катара (4:1).

– Матвей, с победой! Получил удовольствие от игры?

– Да, конечно. Пришло много наших болельщиков. Игра складывалась в нашу пользу, поэтому получил большое удовольствие.

– Что скажешь про партнёров?

– Первый раз сыграл с Миранчуком, Головиным. Не всегда им удаётся приехать в сборную, поэтому было очень приятно с ними сыграть. Не был с ними лично знаком, и, первый раз находясь в расположении сборной, удалось сразу с ними сыграть. Это приятно.

– Первый гол за сборную забит. Какая следующая цель?

– Какой-то конкретной цели нет. Хочется проводить каждый матч на определённом уровне, показывать хорошую игру, выполнять установку тренера и радовать болельщиков, — приводит слова Кисляка официальный сайт РФС.