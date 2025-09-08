Полузащитник сборной России Кисляк высказался о погоде во время матча с Катаром

Полузащитник сборной России Матвей Кисляк дал комментарий касательно погоды во время товарищеского матча с командой Катара (4:1). Встреча состоялась на стадионе «Джассим Бин Хамад — Аль-Садд» в Эр-Райяне.

– Что скажешь про поле и погоду?

– Поле замечательное, честно говоря. Лучшее из тех, на которых я играл в своей жизни. Лучшее поле. Погода тяжеловата, но благодаря современному и хорошо оборудованному стадиону было достаточно прохладно. 26-25 градусов. Единственное, душновато – влажность большая, тяжеловато дышать, — приводит слова Кисляка официальный сайт РФС.

В своих ближайших матчах национальная команда России встретится со сборными Ирана (10 октября) и Боливии (14 октября).