Полузащитник сборной России Кисляк высказался о погоде во время матча с Катаром

Комментарии

Полузащитник сборной России Матвей Кисляк дал комментарий касательно погоды во время товарищеского матча с командой Катара (4:1). Встреча состоялась на стадионе «Джассим Бин Хамад — Аль-Садд» в Эр-Райяне.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
07 сентября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Катар
Окончен
1 : 4
Россия
0:1 Головин – 33'     0:2 Кисляк – 35'     0:3 Сергеев – 45'     1:3 Афиф – 62'     1:4 Миранчук – 69'    

– Что скажешь про поле и погоду?
– Поле замечательное, честно говоря. Лучшее из тех, на которых я играл в своей жизни. Лучшее поле. Погода тяжеловата, но благодаря современному и хорошо оборудованному стадиону было достаточно прохладно. 26-25 градусов. Единственное, душновато – влажность большая, тяжеловато дышать, — приводит слова Кисляка официальный сайт РФС.

В своих ближайших матчах национальная команда России встретится со сборными Ирана (10 октября) и Боливии (14 октября).

