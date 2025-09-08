Сменивший Черчесова в Казахстане Алиев подал в отставку после поражения 0:6 от Бельгии

Главный тренер сборной Казахстана Али Алиев взял на себя вину за поражение национальной команды в матче 6-го тура европейской квалификации к чемпионату мира 2026 с Бельгией (0:6) и заявил, что покинет свой пост. Команды играли на стадионе «Лотто Парк» в Брюсселе.

«Всё, что произошло… Поражение — это моя вина. Я её полностью беру на себя. Напишу, подам в отставку, президенту сразу же сообщу по приезде», — приводит слова Алиева Sports.kz.

Али Алиев возглавил сборную Казахстана в январе 2025 года, сменив в этой должности российского специалиста Станислава Черчесова. Казахстан занимает четвёртое место в группе J отборочного турнира ЧМ-2026 с тремя очками в пяти матчах.