Сменивший Черчесова в Казахстане Алиев подал в отставку после поражения 0:6 от Бельгии

Главный тренер сборной Казахстана Али Алиев взял на себя вину за поражение национальной команды в матче 6-го тура европейской квалификации к чемпионату мира 2026 с Бельгией (0:6) и заявил, что покинет свой пост. Команды играли на стадионе «Лотто Парк» в Брюсселе.

ЧМ-2026 — Европа . Группа J. 6-й тур
07 сентября 2025, воскресенье. 21:45 МСК
Бельгия
Окончен
6 : 0
Казахстан
1:0 Де Брёйне – 42'     2:0 Доку – 44'     3:0 Раскин – 51'     4:0 Доку – 60'     5:0 Де Брёйне – 84'     6:0 Мёнье – 87'    

«Всё, что произошло… Поражение — это моя вина. Я её полностью беру на себя. Напишу, подам в отставку, президенту сразу же сообщу по приезде», — приводит слова Алиева Sports.kz.

Али Алиев возглавил сборную Казахстана в январе 2025 года, сменив в этой должности российского специалиста Станислава Черчесова. Казахстан занимает четвёртое место в группе J отборочного турнира ЧМ-2026 с тремя очками в пяти матчах.

