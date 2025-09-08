Скидки
Тренер сборной Испании прокомментировал разгромную победу над Турцией со счётом 6:0

Тренер сборной Испании прокомментировал разгромную победу над Турцией со счётом 6:0
Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте поделился мнением о разгромной победе «Фурия Роха» в матче отборочного турнира к чемпионату мира — 2026 с Турцией (6:0).

ЧМ-2026 — Европа . Группа E. 2-й тур
07 сентября 2025, воскресенье. 21:45 МСК
Турция
Окончен
0 : 6
Испания
0:1 Педри – 6'     0:2 Мерино – 22'     0:3 Мерино – 45+1'     0:4 Ф. Торрес – 53'     0:5 Мерино – 57'     0:6 Педри – 62'    

«Спасибо большое. Вы говорите с тренером, который гордится своими игроками, гордится сборной и тем, как мы представляем нашу страну, и рад видеть, что мы растём и продолжаем прогрессировать…

Мы знаем наших игроков и знаем, что команда владеет всеми вариантами игры. Мы даём им систему, в которой им комфортно, и у них очень чёткие идеи. Коллективно мы были на исключительном уровне. Но нужно оставаться осторожными. У нас есть лучшие игроки мира, при этом они — хорошие люди, и успех не должен их изменить из‑за тщеславия или высокомерия», — приводит слова де ла Фуэнте издание AS.

В следующем туре соревнований сборная Испании встретится на своём поле с Грузией. Матч состоится 11 октября. Подопечные Луиса де ла Фуэнте с шестью очками возглавляет квартет Е квалификации к ЧМ-2026.

