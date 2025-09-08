Тренер сборной Испании прокомментировал разгромную победу над Турцией со счётом 6:0

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте поделился мнением о разгромной победе «Фурия Роха» в матче отборочного турнира к чемпионату мира — 2026 с Турцией (6:0).

«Спасибо большое. Вы говорите с тренером, который гордится своими игроками, гордится сборной и тем, как мы представляем нашу страну, и рад видеть, что мы растём и продолжаем прогрессировать…

Мы знаем наших игроков и знаем, что команда владеет всеми вариантами игры. Мы даём им систему, в которой им комфортно, и у них очень чёткие идеи. Коллективно мы были на исключительном уровне. Но нужно оставаться осторожными. У нас есть лучшие игроки мира, при этом они — хорошие люди, и успех не должен их изменить из‑за тщеславия или высокомерия», — приводит слова де ла Фуэнте издание AS.

В следующем туре соревнований сборная Испании встретится на своём поле с Грузией. Матч состоится 11 октября. Подопечные Луиса де ла Фуэнте с шестью очками возглавляет квартет Е квалификации к ЧМ-2026.

Лучший бомбардир в мировом футболе: