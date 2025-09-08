Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Луис де ла Фуэнте объяснил, почему Мората отдал капитанскую повязку Родри в игре с Турцией

Луис де ла Фуэнте объяснил, почему Мората отдал капитанскую повязку Родри в игре с Турцией
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о том, что вышедший на замену капитан «Фурия Роха» Альваро Мората отдал капитанскую повязку опорному полузащитнику Родри в матче 2-го тура отборочного турнира к чемпионату мира — 2026 с Турцией (6:0).

ЧМ-2026 — Европа . Группа E. 2-й тур
07 сентября 2025, воскресенье. 21:45 МСК
Турция
Окончен
0 : 6
Испания
0:1 Педри – 6'     0:2 Мерино – 22'     0:3 Мерино – 45+1'     0:4 Ф. Торрес – 53'     0:5 Мерино – 57'     0:6 Педри – 62'    

«Эта команда очень щедра. Альваро — пример для всех. Я не устаю говорить о нём и о том, как я им горжусь. Горжусь тем, что у нас такой капитан. Он принял это решение, и это только украшает его», — приводит слова де ла Фуэнте издание AS.

Напомним, капитаном команды в этой встрече был голкипер Унай Симон, имевший наибольшее число сыгранных матчей среди всех игроков, вышедших в стартовом составе. На 73-й минуте встречи на поле появились Альваро Мората (первый капитан сборной) и Родри (вице-капитан), Симон передал повязку Морате, но форвард отдал её опорному полузащитнику.

Материалы по теме
Тренер сборной Испании прокомментировал разгромную победу над Турцией со счётом 6:0

Самая титулованная сборная на ЧЕ:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android