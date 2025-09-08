Луис де ла Фуэнте объяснил, почему Мората отдал капитанскую повязку Родри в игре с Турцией

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о том, что вышедший на замену капитан «Фурия Роха» Альваро Мората отдал капитанскую повязку опорному полузащитнику Родри в матче 2-го тура отборочного турнира к чемпионату мира — 2026 с Турцией (6:0).

«Эта команда очень щедра. Альваро — пример для всех. Я не устаю говорить о нём и о том, как я им горжусь. Горжусь тем, что у нас такой капитан. Он принял это решение, и это только украшает его», — приводит слова де ла Фуэнте издание AS.

Напомним, капитаном команды в этой встрече был голкипер Унай Симон, имевший наибольшее число сыгранных матчей среди всех игроков, вышедших в стартовом составе. На 73-й минуте встречи на поле появились Альваро Мората (первый капитан сборной) и Родри (вице-капитан), Симон передал повязку Морате, но форвард отдал её опорному полузащитнику.

