«А‑ля «Барселона». Радимов – об игре сборной России в обороне в матче с Катаром

Бывший игрок и тренер «Зенита» Владислав Радимов оценил игру сборной России в обороне в первом тайме товарищеского матча с национальной командой Катара (4:1).

«Мне очень нравится, как играет наша сборная. Самое главное, что бросается в глаза, — мобильный центр поля: Кисляк, Батраков, Головин. Они все примерно одной комплекции, при потере мяча мы постоянно вступаем в отбор. Линия оборона — а‑ля «Барселона», не опускаются низко вообще, встречают соперника в центре поля. Понятно, что это Катар, с командой более высокого уровня мы, может быть, поплатились бы за это, но смотрится это здорово. Еще бы отметил качество поля — бильярдный стол, на котором нравится играть всем футболистам», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, 4 сентября сборная России сыграла вничью с национальной командой Иордании со счётом 0:0. В своих ближайших матчах национальная команда России встретится со сборными Ирана (10 октября) и Боливии (14 октября).

