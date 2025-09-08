Пименов назвал типаж игрока, который нужен «Локомотиву», чтобы бороться за чемпионство

Бывший футболист московского «Локомотива» Руслан Пименов поделился мнением о главной проблеме нынешнего «Локомотива», из-за которой московской команде будет сложно бороться за чемпионство в Российской Премьер-Лиге сезона-2025/2026.

«Локомотиву» нужен новый центральный защитник. Да, Морозов прибавил, но зато к легионерам Ньямси и Монтесу есть вопросы. Тем более, Ньямси уже сел в запас. Команде нужен новый Ведран Чорлука — игрок, способный командовать оборонительной линией. Сейчас «Локомотив» теряет очки, пропуская голы в концовках матчей, чего, конечно, не следует делать в борьбе за чемпионство», — сказал Пименов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, подопечные Михаила Галактионова не знают побед в трёх матчах подряд и опустились на четвёртое место в РПЛ, имея в своём активе 15 очков.

Главные футбольные дерби России: