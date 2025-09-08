Радимов оценил игру сборной России в матче с Катаром

Бывший игрок и тренер «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением об игре сборной России в товарищеском матче с Катаром. Матч закончился разгромной победой российской команды со счётом 4:1.
«У нас была мобильная средняя линия, были высокие скорости. Мы здорово прессинговали. Я бы обратил внимание на то, как высоко играла наша линия обороны. Первый тайм смотрелся очень хорошо. В этом матче роли были распределены очень хорошо. Когда надо, были длинные передачи, когда надо — короткие. Головин добавляет много уверенности нашей команде, — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».
Напомним, 4 сентября сборная России сыграла вничью с национальной командой Иордании со счётом 0:0. В своих ближайших матчах национальная команда России встретится со сборными Ирана (10 октября) и Боливии (14 октября).
