Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Радимов оценил игру сборной России в матче с Катаром

Радимов оценил игру сборной России в матче с Катаром
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший игрок и тренер «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением об игре сборной России в товарищеском матче с Катаром. Матч закончился разгромной победой российской команды со счётом 4:1.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
07 сентября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Катар
Окончен
1 : 4
Россия
0:1 Головин – 33'     0:2 Кисляк – 35'     0:3 Сергеев – 45'     1:3 Афиф – 62'     1:4 Миранчук – 69'    

«У нас была мобильная средняя линия, были высокие скорости. Мы здорово прессинговали. Я бы обратил внимание на то, как высоко играла наша линия обороны. Первый тайм смотрелся очень хорошо. В этом матче роли были распределены очень хорошо. Когда надо, были длинные передачи, когда надо — короткие. Головин добавляет много уверенности нашей команде, — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, 4 сентября сборная России сыграла вничью с национальной командой Иордании со счётом 0:0. В своих ближайших матчах национальная команда России встретится со сборными Ирана (10 октября) и Боливии (14 октября).

Материалы по теме
«На ЧМ поборолись бы за выход из группы». Карпин и игроки России — после разгрома Катара
«На ЧМ поборолись бы за выход из группы». Карпин и игроки России — после разгрома Катара
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android