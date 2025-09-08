Форвард ЦСКА Мусаев сравнил тренерские качества Карпина и Челестини

Нападающий сборной России и ЦСКА Тамерлан Мусаев сравнил тренерские качества Валерия Карпина и Фабио Челестини.

«У Карпина в серьёзных делах подколов нет. Может пошутить, если тренировка лёгкая. Но когда готовимся к игре – все максимально серьёзно.

У Челестини очень высокая планка. Похвалить может за действия в обострение. Отругать – если в моменте можно было обострить, а ты решил просто сохранить мяч. Он амбициозный», — приводит слова Мусаева «РИА Новости Спорт».

Челестини возглавил ЦСКА летом 2025 года. На данный момент ЦСКА находится на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 15 очков. От лидирующего «Краснодара» команда отстаёт на одно очко. Отметим, ЦСКА ещё не проиграл ни одного матча за семь туров чемпионата России (четыре победы и три ничьи).