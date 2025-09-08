Холанд получил травму после удара о дверь автобуса сборной Норвегии. Игроку наложили 3 шва

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд получил травму, выходя из командного автобуса у отеля в Осло. Об этом сообщает портал Goal.com.
По информации источника, когда футболисты покидали автобус и направлялись в гостиницу, распахнувшаяся дверь попала форварду «горожан» в лицо. По словам очевидцев, он крепко выругался.
«Три шва», — написал сам Холанд в соцсетях, приложив фото с распухшей губой и ранением.
Фото: Соцсети Эрлинга Холанда
Позже пост был удалён.
Напомним, сборная Норвегии 9 сентября на своём поле сыграет с национальной командой Молдавии в отборе на чемпионат мира‑2026.
Самые опасные травмы в футболе: