Холанд получил травму после удара о дверь автобуса сборной Норвегии. Игроку наложили 3 шва

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд получил травму, выходя из командного автобуса у отеля в Осло. Об этом сообщает портал Goal.com.

По информации источника, когда футболисты покидали автобус и направлялись в гостиницу, распахнувшаяся дверь попала форварду «горожан» в лицо. По словам очевидцев, он крепко выругался.

«Три шва», — написал сам Холанд в соцсетях, приложив фото с распухшей губой и ранением.

Фото: Соцсети Эрлинга Холанда

Позже пост был удалён.

Напомним, сборная Норвегии 9 сентября на своём поле сыграет с национальной командой Молдавии в отборе на чемпионат мира‑2026.

Материалы по теме Официально Эрлинг Холанд изменит фамилию на футболке сборной Норвегии

Самые опасные травмы в футболе: