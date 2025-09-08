Тренер сборной Беларуси высказался о предстоящем матче с Шотландией в отборе ЧМ-2026

Главный тренер сборной Беларуси Карлос Алос высказался о предстоящем матче с Шотландией во втором туре отборочного этапа к чемпионату мира 2026 года.

«Мы уважаем всех соперников. Понимаем, что выходя на поле против любой команды в нашей группе, нам будет непросто. Но мы должны верить в свои силы, у футболистов должна быть уверенность, чтобы попытаться что-то противопоставить сопернику и добиться результата. Только вера в себя и уверенность помогут нам добиться положительного результата. Что касается Шотландии, они должны подтвердить статус фаворита на поле, потому что каждая игра — это новая история», — приводит слова Алоса официальный сайт УЕФА.

Напомним, в матче первого тура сборная Беларуси разгромно проиграла Греции со счётом 1:5. Сборная Шотландии, в свою очередь, сыграла вничью с Данией.