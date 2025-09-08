Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер сборной Беларуси высказался о предстоящем матче с Шотландией в отборе ЧМ-2026

Тренер сборной Беларуси высказался о предстоящем матче с Шотландией в отборе ЧМ-2026
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной Беларуси Карлос Алос высказался о предстоящем матче с Шотландией во втором туре отборочного этапа к чемпионату мира 2026 года.

ЧМ-2026 — Европа . Группа C. 2-й тур
08 сентября 2025, понедельник. 21:45 МСК
Беларусь
Не начался
Шотландия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы уважаем всех соперников. Понимаем, что выходя на поле против любой команды в нашей группе, нам будет непросто. Но мы должны верить в свои силы, у футболистов должна быть уверенность, чтобы попытаться что-то противопоставить сопернику и добиться результата. Только вера в себя и уверенность помогут нам добиться положительного результата. Что касается Шотландии, они должны подтвердить статус фаворита на поле, потому что каждая игра — это новая история», — приводит слова Алоса официальный сайт УЕФА.

Напомним, в матче первого тура сборная Беларуси разгромно проиграла Греции со счётом 1:5. Сборная Шотландии, в свою очередь, сыграла вничью с Данией.

Материалы по теме
Беларусь — Шотландия. Увы, ЧМ-2026 в зоне недосягаемости
Беларусь — Шотландия. Увы, ЧМ-2026 в зоне недосягаемости
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android