Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Де Брёйне обошёл Азара, став вторым в списке лучших бомбардиров в истории сборной Бельгии

Де Брёйне обошёл Азара, став вторым в списке лучших бомбардиров в истории сборной Бельгии
Комментарии

Полузащитник сборной Бельгии и «Наполи» Кевин Де Брёйне вышел на второе место в списке лучших бомбардиров своей национальной команды.

ЧМ-2026 — Европа . Группа J. 6-й тур
07 сентября 2025, воскресенье. 21:45 МСК
Бельгия
Окончен
6 : 0
Казахстан
1:0 Де Брёйне – 42'     2:0 Доку – 44'     3:0 Раскин – 51'     4:0 Доку – 60'     5:0 Де Брёйне – 84'     6:0 Мёнье – 87'    

В матче против Казахстана (6:0) хавбек оформил дубль, доведя свой счёт голов за сборную страны до 34-х. Таким образом, он обошёл Эдена Азара (33) и уступает только Ромелу Лукаку, который является абсолютным рекордсменом бельгийцев с 89 забитыми мячами.

Бельгия после данной победы довела количество набранных очков до 10 и находится на второй строчке в группе J отборочного турнира ЧМ-2026. Отставание от лидирующей Северной Македонии при игре в запасе составляет одно очко.

Игроки проводили Де Брёйне перед последним матчем за «Ман Сити»

Материалы по теме
Казахстан разгромно уступил Бельгии со счётом 0:6 в отборе ЧМ-2026, у Де Брёйне дубль
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android