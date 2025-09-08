Де Брёйне обошёл Азара, став вторым в списке лучших бомбардиров в истории сборной Бельгии
Полузащитник сборной Бельгии и «Наполи» Кевин Де Брёйне вышел на второе место в списке лучших бомбардиров своей национальной команды.
ЧМ-2026 — Европа . Группа J. 6-й тур
07 сентября 2025, воскресенье. 21:45 МСК
Бельгия
Окончен
6 : 0
Казахстан
1:0 Де Брёйне – 42' 2:0 Доку – 44' 3:0 Раскин – 51' 4:0 Доку – 60' 5:0 Де Брёйне – 84' 6:0 Мёнье – 87'
В матче против Казахстана (6:0) хавбек оформил дубль, доведя свой счёт голов за сборную страны до 34-х. Таким образом, он обошёл Эдена Азара (33) и уступает только Ромелу Лукаку, который является абсолютным рекордсменом бельгийцев с 89 забитыми мячами.
Бельгия после данной победы довела количество набранных очков до 10 и находится на второй строчке в группе J отборочного турнира ЧМ-2026. Отставание от лидирующей Северной Македонии при игре в запасе составляет одно очко.
Игроки проводили Де Брёйне перед последним матчем за «Ман Сити»
