Де Брёйне обошёл Азара, став вторым в списке лучших бомбардиров в истории сборной Бельгии

Полузащитник сборной Бельгии и «Наполи» Кевин Де Брёйне вышел на второе место в списке лучших бомбардиров своей национальной команды.

В матче против Казахстана (6:0) хавбек оформил дубль, доведя свой счёт голов за сборную страны до 34-х. Таким образом, он обошёл Эдена Азара (33) и уступает только Ромелу Лукаку, который является абсолютным рекордсменом бельгийцев с 89 забитыми мячами.

Бельгия после данной победы довела количество набранных очков до 10 и находится на второй строчке в группе J отборочного турнира ЧМ-2026. Отставание от лидирующей Северной Македонии при игре в запасе составляет одно очко.

Игроки проводили Де Брёйне перед последним матчем за «Ман Сити»