Президент «Фенербахче» сделал заявление относительно возможного назначения Спаллетти

Президент «Фенербахче» Али Коч заявил, что их основным вариантом на тренерское кресло после увольнения Жозе Моуринью был итальянский специалист Лучано Спаллетти, однако он отказался возглавлять команду в этом сезоне.
«Спаллетти был нашим первым выбором, но решил не работать тренером в этом сезоне. Мы рассматриваем несколько вариантов и вскоре объявим имя нового наставника», – приводит слова Коча Football Italia.
Источники сообщали, что, помимо Спаллетти, другими кандидатами на этот пост являются экс-тренер «Милана» Сержиу Консейсау и Ангелос Постекоглу, ранее работавший в «Тоттенхэм Хотспур»
Ранее Спаллетти работал в сборной Италии, однако покинул свой пост.
