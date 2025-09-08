Лукаку из-за травмы не сможет играть в футбол до декабря — источник

Центральный нападающий «Наполи» Ромелу Лукаку, вероятно, не вернется на поле раньше декабря после последнего обследования травмы бедра.

Сначала планировалось, что Лукаку сможет сыграть в матче Серии А против «Аталанты» 22 ноября, но, по данным Il Mattino и Tuttomercatoweb, после нового обследования в Брюсселе футболист получил заключение не ожидать возвращения на поле раньше декабря.

Форвард травмировался в товарищеской встрече с «Олимпиакосом» (2:1) в августе. Лукаку выступает за «Наполи» с 2024 года. В прошлом сезоне бельгиец принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и 11 результативными передачами.

