Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лукаку из-за травмы не сможет играть в футбол до декабря — источник

Лукаку из-за травмы не сможет играть в футбол до декабря — источник
Комментарии

Центральный нападающий «Наполи» Ромелу Лукаку, вероятно, не вернется на поле раньше декабря после последнего обследования травмы бедра.

Сначала планировалось, что Лукаку сможет сыграть в матче Серии А против «Аталанты» 22 ноября, но, по данным Il Mattino и Tuttomercatoweb, после нового обследования в Брюсселе футболист получил заключение не ожидать возвращения на поле раньше декабря.

Форвард травмировался в товарищеской встрече с «Олимпиакосом» (2:1) в августе. Лукаку выступает за «Наполи» с 2024 года. В прошлом сезоне бельгиец принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и 11 результативными передачами.

Фанаты «Ювентуса» протестуют против трансфера Лукаку

Материалы по теме
«Наполи» рассматривает Довбика из «Ромы» из-за травмы Лукаку — Ди Марцио
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android