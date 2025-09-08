Томас Тухель прокомментировал победу сборной Англии над Андоррой

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель прокомментировал свою работу с командой после победы над Андоррой (2:0) в квалификации чемпионата мира — 2026.

«Мне ещё многому нужно научиться. Международный футбол очень отличается от клубного. Я абсолютно уверен, что мы на правильном пути. У нас три сбора очень близко друг к другу, чтобы показать, что мы создадим идентичность. Посмотрим, у кого с кем есть взаимосвязь», — приводит слова Тухеля ВВС.

После этой победы в активе сборной Англии стало 12 очков. Подопечные Томаса Тухеля одержали победы во всех четырёх матчах и занимают первое место в группе К.

Автомобиль протаранил толпу фанатов «Ливерпуля» в Англии