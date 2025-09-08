Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Томас Тухель прокомментировал победу сборной Англии над Андоррой

Томас Тухель прокомментировал победу сборной Англии над Андоррой
Комментарии

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель прокомментировал свою работу с командой после победы над Андоррой (2:0) в квалификации чемпионата мира — 2026.

ЧМ-2026 — Европа . Группа K. 5-й тур
06 сентября 2025, суббота. 19:00 МСК
Англия
Окончен
2 : 0
Андорра
1:0 Гарсия – 25'     2:0 Райс – 67'    

«Мне ещё многому нужно научиться. Международный футбол очень отличается от клубного. Я абсолютно уверен, что мы на правильном пути. У нас три сбора очень близко друг к другу, чтобы показать, что мы создадим идентичность. Посмотрим, у кого с кем есть взаимосвязь», — приводит слова Тухеля ВВС.

После этой победы в активе сборной Англии стало 12 очков. Подопечные Томаса Тухеля одержали победы во всех четырёх матчах и занимают первое место в группе К.

Автомобиль протаранил толпу фанатов «Ливерпуля» в Англии

Материалы по теме
Победная серия Англии, голы Джеко, дырявый газон в Австрии. Итоги дня отбора к ЧМ-2026
Победная серия Англии, голы Джеко, дырявый газон в Австрии. Итоги дня отбора к ЧМ-2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android