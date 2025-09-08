Томас Тухель прокомментировал победу сборной Англии над Андоррой
Главный тренер сборной Англии Томас Тухель прокомментировал свою работу с командой после победы над Андоррой (2:0) в квалификации чемпионата мира — 2026.
ЧМ-2026 — Европа . Группа K. 5-й тур
06 сентября 2025, суббота. 19:00 МСК
Англия
Окончен
2 : 0
Андорра
1:0 Гарсия – 25' 2:0 Райс – 67'
«Мне ещё многому нужно научиться. Международный футбол очень отличается от клубного. Я абсолютно уверен, что мы на правильном пути. У нас три сбора очень близко друг к другу, чтобы показать, что мы создадим идентичность. Посмотрим, у кого с кем есть взаимосвязь», — приводит слова Тухеля ВВС.
После этой победы в активе сборной Англии стало 12 очков. Подопечные Томаса Тухеля одержали победы во всех четырёх матчах и занимают первое место в группе К.
Автомобиль протаранил толпу фанатов «Ливерпуля» в Англии
