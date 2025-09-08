Назван клуб Ла Лиги, который пытается организовать товарищеский матч с «Зенитом»

Санкт-петербургский «Зенит» может сыграть с испанским «Овьедо» во время октябрьской паузы на матчи сборных. Об этом сообщает El Comercio.

По данным источника, это произойдёт 11 или 12 октября. «Овьедо» пытается организовать товарищеский матч с петербургским «Зенитом» именно в эти даты.

На данный момент «Овьедо» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в своём активе три очка после трёх матчей.

Недавно «Зенит» провёл товарищеский матч со швейцарским «Сьоном», обыграв его со счётом 5:3. В следующем туре РПЛ санкт-петербургский клуб сыграет с «Балтикой».

