Андре Онана дал согласие присоединиться к «Трабзонспору» — Романо

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Андре Онана согласился перейти в «Трабзонспор». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что турецкий клуб достиг устной договорённости с «МЮ» об аренде камерунского голкипера.

По информации источника, Онана уже согласовал личные условия контракта с турецким клубом и подписал договор. Ожидается встречное согласование от «Трабзонспора», и в случае его получения камерунец на этой неделе отправится в Турцию.

В минувшем сезоне 29-летний Онана провёл 50 матчей во всех турнирах, из которых 11 завершил «на ноль». Его контракт с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 2028 года, а рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет € 25 млн.