Плеттенберг назвал основного кандидата на пост главного тренера «Байера»

Экс-тренер сборной Дании Каспер Юльманн является основным кандидатом на пост тренера леверкузенского «Байера». Об этом сообщает Флориан Плеттенберг в своих соцсетях.

По информации инсайдера, переговоры между немецким клубом и 53-летним специалистом продвинулись. Ожидается, что он будет представлен в качестве нового коуча команды на следующей неделе.

Последним местом работы Каспера Юльманна была сборная Дании, возглавляемая им с августа 2020 по июль 2024 года. Под его руководством датчане выступали на чемпионате Европы — 2020 (состоявшемся в 2021 году из-за пандемии), на котором сумели произвести сенсацию и дойти до полуфинала турнира, где лишь в дополнительное время уступили сборной Англии со счётом 1:2.

Напомним, недавно «Байер» объявил об увольнении Эрика тен Хага с поста главного тренера. Он провёл у руля команды всего три матча.

«Байер» обыграл «Рот-Вайсс Эс» в товарищеском матче