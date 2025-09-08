«Это был идеальный матч!» Педри — о разгромной победе сборной Испании над Турцией

Полузащитник сборной Испании и «Барселоны» Педри оценил матч 2-го тура европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года против национальной команды Турции, в котором испанцы одержали выездную победу с разгромным счётом 6:0.

«Это был идеальный матч! Мы придали ему необходимую интенсивность. Мы были готовы к тому, что соперники будут давить, но мы оказались сильнее. Это заслуга команды, которая вышла играть с полной отдачей», — приводит слова Педри AS.

Педри в этом матче отметился дублем и результативной передачей. Полузащитник провёл за сборную Испании 34 официальных матча, в которых забил три мяча.