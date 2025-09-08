«Это был идеальный матч!» Педри — о разгромной победе сборной Испании над Турцией
Полузащитник сборной Испании и «Барселоны» Педри оценил матч 2-го тура европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года против национальной команды Турции, в котором испанцы одержали выездную победу с разгромным счётом 6:0.
ЧМ-2026 — Европа . Группа E. 2-й тур
07 сентября 2025, воскресенье. 21:45 МСК
Турция
Окончен
0 : 6
Испания
0:1 Педри – 6' 0:2 Мерино – 22' 0:3 Мерино – 45+1' 0:4 Ф. Торрес – 53' 0:5 Мерино – 57' 0:6 Педри – 62'
«Это был идеальный матч! Мы придали ему необходимую интенсивность. Мы были готовы к тому, что соперники будут давить, но мы оказались сильнее. Это заслуга команды, которая вышла играть с полной отдачей», — приводит слова Педри AS.
Педри в этом матче отметился дублем и результативной передачей. Полузащитник провёл за сборную Испании 34 официальных матча, в которых забил три мяча.
