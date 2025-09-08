Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Это был идеальный матч!» Педри — о разгромной победе сборной Испании над Турцией

«Это был идеальный матч!» Педри — о разгромной победе сборной Испании над Турцией
Комментарии

Полузащитник сборной Испании и «Барселоны» Педри оценил матч 2-го тура европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года против национальной команды Турции, в котором испанцы одержали выездную победу с разгромным счётом 6:0.

ЧМ-2026 — Европа . Группа E. 2-й тур
07 сентября 2025, воскресенье. 21:45 МСК
Турция
Окончен
0 : 6
Испания
0:1 Педри – 6'     0:2 Мерино – 22'     0:3 Мерино – 45+1'     0:4 Ф. Торрес – 53'     0:5 Мерино – 57'     0:6 Педри – 62'    

«Это был идеальный матч! Мы придали ему необходимую интенсивность. Мы были готовы к тому, что соперники будут давить, но мы оказались сильнее. Это заслуга команды, которая вышла играть с полной отдачей», — приводит слова Педри AS.

Педри в этом матче отметился дублем и результативной передачей. Полузащитник провёл за сборную Испании 34 официальных матча, в которых забил три мяча.

Материалы по теме
Испания разгромила Турцию со счётом 6:0 в отборе ЧМ-2026. Мерино сделал хет-трик
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android