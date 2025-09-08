Скидки
Главная Футбол Новости

Дженнаро Гаттузо высказался о ситуации в Израиле перед матчем этой страны с Италией

Главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо прокомментировал грядущий матч отбора ЧМ-2026 с Израилем, который состоится сегодня, 8 сентября.

ЧМ-2026 — Европа . Группа I. 6-й тур
08 сентября 2025, понедельник. 21:45 МСК
Израиль
Не начался
Италия
«Израиль – совсем другая команда, чем Эстония. Они более качественные, сильные в переходах. Есть статистика: в семи последних матчах у них шесть побед и только одно поражение. И даже против Норвегии они не заслуживали проиграть. Это соперник, который может создать проблемы. Легко не будет, нам нужно проявить уважение.

Ключ к успеху состоит в том, чтобы играть с нашей обычной интенсивностью, на их половине поля и в то же время быть очень внимательными к их переходам. Это и будет решающим фактором.

Мне жаль, что мы встретили их именно в нашей группе, потому что это хорошая команда, которая может создать проблемы. А всё остальное мы знаем: больно видеть, что сейчас происходит, когда страдают люди и дети. Мы здесь, чтобы сыграть матч и уважительно выполнить свою работу. Есть много боли, но и много уважения», – сказал Гаттузо в эфире Sky Sport.

Напомним, игра между сборными начнётся в 21:45 мск.

Израиль — Италия. Гаттузо ещё раз докажет, что лучше Спаллетти
