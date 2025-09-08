Скидки
Роберт Левандовски вышел на 7-е место списка лучших бомбардиров сборных всех времён

Роберт Левандовски вышел на 7-е место списка лучших бомбардиров сборных всех времён
Комментарии

37-летний нападающий Роберт Левандовски забил гол в составе сборной Польши в ворота Финляндии (3:1) в матче отбора на ЧМ-2026 и вписал своё имя в историю.

ЧМ-2026 — Европа . Группа G. 6-й тур
07 сентября 2025, воскресенье. 21:45 МСК
Польша
Окончен
3 : 1
Финляндия
1:0 Кэш – 27'     2:0 Левандовски – 45+2'     3:0 Каминьский – 54'     3:1 Кялльман – 88'    

Этот гол стал для него 86-м в составе сборной, что позволило поляку обойти Али Мабхута (ОАЭ, 85) и выйти на седьмое место в списке лучших бомбардиров национальных команд всех времён.

Впереди Левандовского остаются следующие футболисты: Мохтар Дахари (Малайзия) и Ромелу Лукаку (Бельгия) – оба по 89, Сунил Чхетри (Индия) – 95, Али Даэи (Иран) – 108, Лионель Месси (Аргентина) – 114, а также Криштиану Роналду (Португалия) – 140.

Левандовски приехал на базу «Баварии» попрощаться с клубом

В Испании сообщили, кого «Барселона» может купить на место Левандовского
