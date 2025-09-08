Роберт Левандовски вышел на 7-е место списка лучших бомбардиров сборных всех времён

37-летний нападающий Роберт Левандовски забил гол в составе сборной Польши в ворота Финляндии (3:1) в матче отбора на ЧМ-2026 и вписал своё имя в историю.

Этот гол стал для него 86-м в составе сборной, что позволило поляку обойти Али Мабхута (ОАЭ, 85) и выйти на седьмое место в списке лучших бомбардиров национальных команд всех времён.

Впереди Левандовского остаются следующие футболисты: Мохтар Дахари (Малайзия) и Ромелу Лукаку (Бельгия) – оба по 89, Сунил Чхетри (Индия) – 95, Али Даэи (Иран) – 108, Лионель Месси (Аргентина) – 114, а также Криштиану Роналду (Португалия) – 140.

