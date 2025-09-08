Скидки
Александр Зинченко получил налоговый счёт об уплате задолженности в £ 300 тыс.

Александр Зинченко получил налоговый счёт об уплате задолженности в £ 300 тыс.
Арендованный «Ноттингем Форест» у «Арсенала» защитник Александр Зинченко получил налоговый счёт об уплате задолженности в £ 300 тыс по корпоративному налогу от HMRC (налоговая и таможенная служба Великобритании). Кроме того, украинец должен заплатить £ 35 тыс своим бухгалтерам. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, детали стали известны после того, как 28-летний футболист отправил свою компанию по управлению имиджевыми правами в добровольную ликвидацию на этой неделе. Через неё проводилась часть его доходов от успешной карьеры. HMRC обратилась в Высокий суд с требованием закрыть компанию Alex Zinchenko Image Rights. В феврале суд постановил, что дело закрыто, поскольку его команда согласилась выплатить компенсацию. Но цифры так и не были обнародованы.

Напомним, Зинченко в рамках аренды перешёл из «Арсенала» в «Ноттингем Форест». Срок арендного соглашения игрока с его новой командой рассчитан на один год.

