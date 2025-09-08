Скидки
«Ливерпуль» не будет пытаться подписать Марка Гехи в январе

«Ливерпуль» не будет пытаться приобрести защитника сборной Англии и «Кристал Пэлас» Марка Гехи зимой. Об этом сообщает The Times.

По информации источника, мерсисайдцы хотят подписать его следующим летом в качестве свободного агента, поскольку у защитника заканчивается контракт с лондонским клубом.

Напомним, Марк Гехи выступает в составе «Кристал Пэлас» с 2021 года. В текущем сезоне английский защитник принял участие в шести матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста сборной Англии составляет € 45 млн.

