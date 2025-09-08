Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ламин Ямаль потерял свой паспорт после матча в Турции и не смог его найти — источник

Ламин Ямаль потерял свой паспорт после матча в Турции и не смог его найти — источник
Комментарии

Нападающий «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль потерял свой паспорт после матча с Турцией (6:0) в Конье, сообщает Beyaz Futbol.

ЧМ-2026 — Европа . Группа E. 2-й тур
07 сентября 2025, воскресенье. 21:45 МСК
Турция
Окончен
0 : 6
Испания
0:1 Педри – 6'     0:2 Мерино – 22'     0:3 Мерино – 45+1'     0:4 Ф. Торрес – 53'     0:5 Мерино – 57'     0:6 Педри – 62'    

По сведениям источника, после матча Ламин долго искал паспорт, в том числе и в раздевалке, но так и не нашёл его и покинул стадион. Как он будет покидать территорию Турции и возвращаться в Испанию, пока неизвестно.

Напомним, матч между Турцией и Испанией закончился со счётом 6:0 в пользу гостей. Ламин Ямаль в данной встрече отметился двумя результативными передачами. Голами отметились Микель Мерино (хет-трик), Педри (дубль), а также Ферран Торрес.

Ямаль отпраздновал гол в стиле Рашфорда

Материалы по теме
Тренер сборной Турции Монтелла: Ямаль — выдающийся игрок, но Испания — это не только Ламин
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android