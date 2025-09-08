Ламин Ямаль потерял свой паспорт после матча в Турции и не смог его найти — источник
Нападающий «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль потерял свой паспорт после матча с Турцией (6:0) в Конье, сообщает Beyaz Futbol.
ЧМ-2026 — Европа . Группа E. 2-й тур
07 сентября 2025, воскресенье. 21:45 МСК
Турция
Окончен
0 : 6
Испания
0:1 Педри – 6' 0:2 Мерино – 22' 0:3 Мерино – 45+1' 0:4 Ф. Торрес – 53' 0:5 Мерино – 57' 0:6 Педри – 62'
По сведениям источника, после матча Ламин долго искал паспорт, в том числе и в раздевалке, но так и не нашёл его и покинул стадион. Как он будет покидать территорию Турции и возвращаться в Испанию, пока неизвестно.
Напомним, матч между Турцией и Испанией закончился со счётом 6:0 в пользу гостей. Ламин Ямаль в данной встрече отметился двумя результативными передачами. Голами отметились Микель Мерино (хет-трик), Педри (дубль), а также Ферран Торрес.
Ямаль отпраздновал гол в стиле Рашфорда
