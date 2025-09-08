Ламин Ямаль потерял свой паспорт после матча в Турции и не смог его найти — источник

Нападающий «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль потерял свой паспорт после матча с Турцией (6:0) в Конье, сообщает Beyaz Futbol.

По сведениям источника, после матча Ламин долго искал паспорт, в том числе и в раздевалке, но так и не нашёл его и покинул стадион. Как он будет покидать территорию Турции и возвращаться в Испанию, пока неизвестно.

Напомним, матч между Турцией и Испанией закончился со счётом 6:0 в пользу гостей. Ламин Ямаль в данной встрече отметился двумя результативными передачами. Голами отметились Микель Мерино (хет-трик), Педри (дубль), а также Ферран Торрес.

