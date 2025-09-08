Скидки
Матвей Кисляк — о первом голе за сборную России: детская мечта стала реальностью

Полузащитник сборной России и московского ЦСКА Матвей Кисляк поделился впечатлениями после первого забитого мяча за сборную России в товарищеском матче с национальной командой Катара (4:1).

«Когда забил, испытал большую радость. Хоть и товарищеский матч, но первый гол за сборную. Детская мечта стала реальностью», — сказал Кисляк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Матвей Кисляк провёл за сборную России пять матчей, в которых сумел отметиться одним забитым мячом.

В своих ближайших матчах национальная команда России встретится со сборными Ирана (10 октября) и Боливии (14 октября).

