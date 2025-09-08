Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Беларусь — Шотландия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хулен Лопетеги: у сборной России суперзвёзды есть даже на скамейке запасных

Хулен Лопетеги: у сборной России суперзвёзды есть даже на скамейке запасных
Комментарии

Главный тренер сборной Катара Хулен Лопетеги высказался об уровне состава национальной команды России.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
07 сентября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Катар
Окончен
1 : 4
Россия
0:1 Головин – 33'     0:2 Кисляк – 35'     0:3 Сергеев – 45'     1:3 Афиф – 62'     1:4 Миранчук – 69'    

«Конечно, я знаю и Сафонова, и Головина. Я понимаю, что они суперзвёзды для вас, для российского футбола. Но у России есть много суперзвёзд не только в основном составе, но и на скамейке запасных. В этой сборной есть много футболистов, которые играют на высоком уровне, это очень важно», — сказал Лопетеги в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, бывший главный тренер мадридского «Реала», лондонского «Вест Хэма» и ряда других европейских клубов присоединился к сборной Катара в мае 2025 года. Всего под руководством Лопетеги национальная команда провела четыре матча, победив один раз.

Материалы по теме
Сборная России переиграла команду Катара, забив четыре гола
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android