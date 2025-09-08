Хулен Лопетеги: у сборной России суперзвёзды есть даже на скамейке запасных
Главный тренер сборной Катара Хулен Лопетеги высказался об уровне состава национальной команды России.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
07 сентября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Катар
Окончен
1 : 4
Россия
0:1 Головин – 33' 0:2 Кисляк – 35' 0:3 Сергеев – 45' 1:3 Афиф – 62' 1:4 Миранчук – 69'
«Конечно, я знаю и Сафонова, и Головина. Я понимаю, что они суперзвёзды для вас, для российского футбола. Но у России есть много суперзвёзд не только в основном составе, но и на скамейке запасных. В этой сборной есть много футболистов, которые играют на высоком уровне, это очень важно», — сказал Лопетеги в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
Напомним, бывший главный тренер мадридского «Реала», лондонского «Вест Хэма» и ряда других европейских клубов присоединился к сборной Катара в мае 2025 года. Всего под руководством Лопетеги национальная команда провела четыре матча, победив один раз.
