Хулен Лопетеги: у сборной России суперзвёзды есть даже на скамейке запасных

Главный тренер сборной Катара Хулен Лопетеги высказался об уровне состава национальной команды России.

«Конечно, я знаю и Сафонова, и Головина. Я понимаю, что они суперзвёзды для вас, для российского футбола. Но у России есть много суперзвёзд не только в основном составе, но и на скамейке запасных. В этой сборной есть много футболистов, которые играют на высоком уровне, это очень важно», — сказал Лопетеги в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, бывший главный тренер мадридского «Реала», лондонского «Вест Хэма» и ряда других европейских клубов присоединился к сборной Катара в мае 2025 года. Всего под руководством Лопетеги национальная команда провела четыре матча, победив один раз.