Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Беларусь — Шотландия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Расписание матчей Первой лиги — 2025/2026 по футболу на 8 сентября

Расписание матчей Первой лиги — 2025/2026 по футболу на 8 сентября
Комментарии

Сегодня, 8 сентября, пройдут заключительные матчи 9-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием игрового дня.

Расписание матчей 9-го тура Первой лиги 8 сентября (время московское):

17:00. «Челябинск» – «Чайка»;
17:00. «Урал» – «Нефтехимик»;
17:00. «Спартак» Кострома – «Сокол»;
19:30. «Факел» – «Арсенал» Тула.

Турнирную таблицу Первой лиги возглавляют екатеринбургский «Урал» и воронежский «Факел», на счету которых по 19 очков после восьми туров. В зоне стыковых матчей за выход в Мир РПЛ находятся «КАМАЗ» (18) и костромской «Спартак» (17). Замыкает турнирную таблицу «Сокол», который набрал четыре очка за восемь игр.

Календарь матчей Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
Материалы по теме
Топ-матчи понедельника: «Авангард» — «Ак Барс» в КХЛ, отбор к ЧМ-2026 и Первая лига
Топ-матчи понедельника: «Авангард» — «Ак Барс» в КХЛ, отбор к ЧМ-2026 и Первая лига
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android