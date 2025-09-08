Расписание матчей Первой лиги — 2025/2026 по футболу на 8 сентября

Сегодня, 8 сентября, пройдут заключительные матчи 9-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием игрового дня.

Расписание матчей 9-го тура Первой лиги 8 сентября (время московское):

17:00. «Челябинск» – «Чайка»;

17:00. «Урал» – «Нефтехимик»;

17:00. «Спартак» Кострома – «Сокол»;

19:30. «Факел» – «Арсенал» Тула.

Турнирную таблицу Первой лиги возглавляют екатеринбургский «Урал» и воронежский «Факел», на счету которых по 19 очков после восьми туров. В зоне стыковых матчей за выход в Мир РПЛ находятся «КАМАЗ» (18) и костромской «Спартак» (17). Замыкает турнирную таблицу «Сокол», который набрал четыре очка за восемь игр.