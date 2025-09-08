Скидки
Беларусь — Шотландия. Прямая трансляция
21:45 Мск
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Россия U21 — Саудовская Аравия U23: текстовая трансляция матча начнётся в 14:15 мск

Сегодня, 8 сентября, состоится товарищеский матч между сборными России U21 и Саудовской Аравии U23. Встречу примет стадион «Родина» в Химках. Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 14:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Товарищеские матчи U21 — 2025
08 сентября 2025, понедельник. 14:15 МСК
Россия U21
Не начался
Саудовская Аравия U23
В пятницу, 5 сентября, Россия U21 уступила саудовцам со счётом 1:2. В составе российской сборной гол забил нападающий казанского «Рубина» Даниил Моторин. За Саудовскую Аравию отличились Мешари Аль-Немер и Аббас Аль-Хассан.

Напомним, все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за специальной военной операции на Украине. С тех пор сборные России проводят только товарищеские матчи.

