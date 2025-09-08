Нападающий сборной России Воробьёв: второй тайм с Катаром оставил неприятные впечатления

Нападающий сборной России и московского «Локомотива» Дмитрий Воробьёв поделился впечатлениями о товарищеском матче с национальной командой Катара (4:1).

«Первый тайм с Катаром мы сыграли прямо здорово, а во втором сказалась либо усталость, либо расслабленность. Второй тайм оставил неприятные впечатления. Если в начале игры мы полностью доминировали, то во второй половине дали сопернику шанс», — сказал Воробьёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Дмитрий Воробьёв сыграл за сборную России два матча, результативными действиями не отметился.

В своих ближайших матчах национальная команда России встретится со сборными Ирана (10 октября) и Боливии (14 октября).