Нападающий сборной России Воробьёв: второй тайм с Катаром оставил неприятные впечатления
Нападающий сборной России и московского «Локомотива» Дмитрий Воробьёв поделился впечатлениями о товарищеском матче с национальной командой Катара (4:1).
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
07 сентября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Катар
Окончен
1 : 4
Россия
0:1 Головин – 33' 0:2 Кисляк – 35' 0:3 Сергеев – 45' 1:3 Афиф – 62' 1:4 Миранчук – 69'
«Первый тайм с Катаром мы сыграли прямо здорово, а во втором сказалась либо усталость, либо расслабленность. Второй тайм оставил неприятные впечатления. Если в начале игры мы полностью доминировали, то во второй половине дали сопернику шанс», — сказал Воробьёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
Дмитрий Воробьёв сыграл за сборную России два матча, результативными действиями не отметился.
В своих ближайших матчах национальная команда России встретится со сборными Ирана (10 октября) и Боливии (14 октября).
