Беларусь — Шотландия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Видеообзор товарищеского матча сборных России и Катара

Аудио-версия:
Накануне состоялся товарищеский матч между сборными Катара и России. Победу в этой игре одержали россияне со счётом 4:1. Встреча состоялась на стадионе «Джассим Бин Хамад — Аль-Садд» в Эр-Райяне. В качестве главного арбитра встречи выступил Юсиф Саид Хасан (Ирак).

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
07 сентября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Катар
Окончен
1 : 4
Россия
0:1 Головин – 33'     0:2 Кисляк – 35'     0:3 Сергеев – 45'     1:3 Афиф – 62'     1:4 Миранчук – 69'    

Видеообзор матча Катар — Россия:

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Ролик опубликован в сообществе сборной России во «ВКонтакте».

На 33-й минуте Альмахди Али Мухтар отметился автоголом и открыл счёт в этой игре, обеспечив российской команде преимущество. Матвей Кисляк на 35-й минуте удвоил преимущество гостей. Иван Сергеев увеличил разрыв в счёте на 45-й минуте. Акрам Афиф на 62-й минуте отыграл один мяч Катара. Алексей Миранчук на 69-й минуте забил четвёртый гол россиян.

Предыдущую товарищескую встречу команда Валерия Карпина провела 4 сентября на стадионе «Лукойл Арена» в Москве со сборной Иордании (0:0).

В своих ближайших матчах национальная команда России встретится со сборными Ирана (10 октября) и Боливии (14 октября).

Шикарный тайм России с лучшей командой Азии! А четвёртый гол Катару забили в стиле «Барсы»
