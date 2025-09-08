«Спартак» — «Витебск»: текстовая трансляция товарищеского матча начнётся в 19:30 мск
Сегодня, 8 сентября, состоится товарищеский матч между московским «Спартаком» и «Витебском». Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена». Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
08 сентября 2025, понедельник. 19:30 МСК
Спартак М
Москва, Россия
Не начался
МЛ Витебск
Витебск, Беларусь
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Напомним, после первых восьми туров Мир Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Спартак» располагается на шестом месте в турнирной таблице, набрав 11 очков. В следующем матче внутреннего первенства красно-белые сыграют с московским «Динамо» на выезде. Игра состоится 13 сентября.
«Витебск» — лидер чемпионата Беларуси. Команда набрала 52 очка по результатам 20 игр.
«Байер» объявил имя нового главного тренера Официально
