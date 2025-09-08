Скидки
Беларусь — Шотландия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Александр Головин оценил дебют Матвея Лукина в сборной России в матче с Катаром

Александр Головин оценил дебют Матвея Лукина в сборной России в матче с Катаром
Комментарии

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин оценил дебют Матвея Лукина за национальную команду в товарищеском матче с Катаром (4:1).

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
07 сентября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Катар
Окончен
1 : 4
Россия
0:1 Головин – 33'     0:2 Кисляк – 35'     0:3 Сергеев – 45'     1:3 Афиф – 62'     1:4 Миранчук – 69'    

«Матвей Лукин — хороший парень. Первый раз в сборной, с Катаром дебютировал. Понятно, что сыграл мало, у него были эмоции, но выглядел хорошо. Рад за него! Мы с ним поговорили в первый день, как я прилетел, сидели за столом с пацанами из ЦСКА — Ваня Обляков, Кислый. Хорошо пообщались», — сказал Головин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Предыдущую товарищескую встречу команда Валерия Карпина провела 4 сентября на стадионе «Лукойл Арена» в Москве со сборной Иордании (0:0).

