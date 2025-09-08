Расписание матчей отборочного турнира к чемпионату мира по футболу — 2026 на 8 сентября
Сегодня, 8 сентября, состоятся восемь матчей европейской квалификации к чемпионату мира по футболу 2026 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием игрового дня.
Расписание матчей отборочного турнира к чемпионату мира — 2026 на 8 сентября (время московское):
- 21:45. Израиль — Италия;
- 21:45. Хорватия — Черногория;
- 21:45. Гибралтар — Фарерские острова;
- 21:45. Косово — Швеция;
- 21:45. Беларусь — Шотландия;
- 21:45. Греция — Дания;
- 21:45. Швейцария — Словения.
Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).
