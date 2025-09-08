«Факел» — тульский «Арсенал»: текстовая трансляция матча Первой лиги начнётся в 19:30 мск

Сегодня, 8 сентября, состоится матча 9-го тура Лиги Pari между воронежским «Факелом» и тульским «Арсеналом». Команды будут играть на стадионе «Факел». В качестве главного арбитра встречи выступит Герман Коваленко из Казани. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Напомним, турнирную таблицу Первой лиги возглавляют екатеринбургский «Урал» и воронежский «Факел», на счету которых по 19 очков после восьми туров. В зоне стыковых матчей за выход в Мир РПЛ находятся «КАМАЗ» (18) и костромской «Спартак» (17). «Арсенал» — седьмой (13).

Замыкает турнирную таблицу «Сокол», который набрал четыре очка за восемь игр.