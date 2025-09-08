Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Беларусь — Шотландия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Факел» — тульский «Арсенал»: текстовая трансляция матча Первой лиги начнётся в 19:30 мск

«Факел» — тульский «Арсенал»: текстовая трансляция матча Первой лиги начнётся в 19:30 мск
Комментарии

Сегодня, 8 сентября, состоится матча 9-го тура Лиги Pari между воронежским «Факелом» и тульским «Арсеналом». Команды будут играть на стадионе «Факел». В качестве главного арбитра встречи выступит Герман Коваленко из Казани. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Россия — Лига PARI . 9-й тур
08 сентября 2025, понедельник. 19:30 МСК
Факел
Воронеж
Не начался
Арсенал Т
Тула
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, турнирную таблицу Первой лиги возглавляют екатеринбургский «Урал» и воронежский «Факел», на счету которых по 19 очков после восьми туров. В зоне стыковых матчей за выход в Мир РПЛ находятся «КАМАЗ» (18) и костромской «Спартак» (17). «Арсенал» — седьмой (13).

Замыкает турнирную таблицу «Сокол», который набрал четыре очка за восемь игр.

Календарь матчей Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
Материалы по теме
Расписание матчей Первой лиги — 2025/2026 по футболу на 8 сентября
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android