Хесус Медина попрощался с ЦСКА и «Спартаком» после перехода в саудовский «Дамак»

Бывший крайний нападающий ЦСКА и «Спартака» Хесус Медина попрощался с московскими клубами, столицей России и болельщиками после завершения перехода в саудовский клуб «Дамак», опубликовав соответствующий пост в социальных сетях.

«Сегодня для меня непростой день. Я прощаюсь с городом, который стал частью моей жизни, и с двумя клубами, которые с первого дня приняли меня как дома. Трудно подобрать слова, чтобы описать всё, что я пережил в Москве: радость, уроки, трудные моменты и исполненные мечты. Спасибо моим товарищам по команде за каждую тренировку и каждый матч, за смех в раздевалке и за то единство, которое мы чувствовали на поле.

Спасибо тренерам и всему персоналу за доверие и за то, что помогали мне расти как футболисту и как человеку. И, конечно, огромное спасибо болельщикам за вашу любовь, за то, что всегда поддерживали нас, и за то тепло, которое я ощущал даже вдали от родины. Благодаря вам каждый матч становился особенным. Я уезжаю с сердцем, полным воспоминаний, с дружбой на всю жизнь и с надеждой на новые достижения. Москва навсегда останется в моём сердце. До скорого», — написал Медина.

Хесус Медина выступал в составе «Спартака» с лета 2023 года. Красно-белые заплатили московскому ЦСКА за трансфер футболиста € 6 млн. Всего на счету Медины 58 матчей за клуб, в которых он отметился восемью забитыми мячами и оформил семь голевых передач. В 45 матчах за ЦСКА парагвайский вингер забил 12 голов и сделал 10 результативных передач.