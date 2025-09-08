Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Беларусь — Шотландия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хесус Медина попрощался с ЦСКА и «Спартаком» после перехода в саудовский «Дамак»

Хесус Медина попрощался с ЦСКА и «Спартаком» после перехода в саудовский «Дамак»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший крайний нападающий ЦСКА и «Спартака» Хесус Медина попрощался с московскими клубами, столицей России и болельщиками после завершения перехода в саудовский клуб «Дамак», опубликовав соответствующий пост в социальных сетях.

«Сегодня для меня непростой день. Я прощаюсь с городом, который стал частью моей жизни, и с двумя клубами, которые с первого дня приняли меня как дома. Трудно подобрать слова, чтобы описать всё, что я пережил в Москве: радость, уроки, трудные моменты и исполненные мечты. Спасибо моим товарищам по команде за каждую тренировку и каждый матч, за смех в раздевалке и за то единство, которое мы чувствовали на поле.

Спасибо тренерам и всему персоналу за доверие и за то, что помогали мне расти как футболисту и как человеку. И, конечно, огромное спасибо болельщикам за вашу любовь, за то, что всегда поддерживали нас, и за то тепло, которое я ощущал даже вдали от родины. Благодаря вам каждый матч становился особенным. Я уезжаю с сердцем, полным воспоминаний, с дружбой на всю жизнь и с надеждой на новые достижения. Москва навсегда останется в моём сердце. До скорого», — написал Медина.

Хесус Медина выступал в составе «Спартака» с лета 2023 года. Красно-белые заплатили московскому ЦСКА за трансфер футболиста € 6 млн. Всего на счету Медины 58 матчей за клуб, в которых он отметился восемью забитыми мячами и оформил семь голевых передач. В 45 матчах за ЦСКА парагвайский вингер забил 12 голов и сделал 10 результативных передач.

Материалы по теме
Официально
«Спартак» объявил об уходе Хесуса Медины в клуб из Саудовской Аравии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android